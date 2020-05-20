Турция смягчила карантинные ограничения для прибывающих из-за рубежа граждан

Власти Турции смягчили карантинные ограничения для прибывающих из-за рубежа запланированными рейсами граждан республики. Об этом сообщает в среду агентство Anadolu со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее для возвращающихся вывозными рейсами граждан предусматривался 14-дневный карантин в специально организованных общежитиях. Теперь же, как отмечается в циркуляре, здоровье приезжающих граждан будет проверяться в турецких аэропортах. Если у них будут выявлены симптомы COVID-19 (вызванного новым коронавирусом заболевания), то их доставят в больницы. В случае отсутствия симптомов им позволят провести 14-дневный карантин в своих домах, их здоровье в течение этого срока будут контролировать семейные врачи.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 151 тыс., умерли 4 199 человек, выздоровели 112 895.