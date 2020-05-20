Англичанам предложили покупать ваучеры на пиво

Пивная индустрия переживет серьезный кризис. Компании пытаются спасти отрасль и запускают новые программы, например, они предлагают покупать ваучеры на пиво, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, еще в марте поступил крупнейший в мире производитель пива AB InBev, запустивший акцию Save Pub Life. Любители пива приобретают ваучеры и могут обменять их на пинты, когда заведения откроются. Компания заявляет, что продала долговых расписок на более полумиллиона пинт, что позволило собрать шесть миллионов евро.

В мае Carlsberg представил другую программу под названием Love My Local, она помогает английским пабам начать работать на вынос.

Закрытие заведений является серьезной проблемой для пивоваренных гигантов, таких как AB InBev, Carlsberg и Heineken. Рестораны, бары и кафе составляют около половины доходов пивоваров в большей части Европы. Их беды усугубляются приостановкой футбольных матчей и других видов спорта, а также отменой крупных мероприятий, например, Октоберфеста.

Компания Asahi, которая за последние пять лет потратила десятки миллиардов долларов на приобретение пивных брендов в Европе, заявила, что ее операционная прибыль за рубежом упала на 72 процента. AB InBev потерял почти половину своей рыночной стоимости с начала года, Heineken упал на 24 процента, а Carlsberg - на 20 процентов.

Британская ассоциация пива и пабов прогнозирует, что 40 процентов из 47 тысяч пабов в Великобритании никогда не откроются без финансовой поддержки со стороны правительства.

Пабы могут возобновить работу летом, но серьезной проблемой станет принцип соблюдения социальной дистанции. В этих целях в заведениях установят пластиковые щиты для защиты барменов, нанесут отметки на пол, обозначающие безопасные расстояния для клиентов, и введут ограничения на количество посетителей.

Производители пива рассматривают Китай как пример того, что можно ожидать, когда страны начнут выходить из карантина и открывать пабы. Там продажи в апреле упали на 17 процентов, в первом квартале падение составило 45 процентов. AB InBev поставила в 14 тысяч заведений страны "наборы для открытия", которые включают в себя дезинфицирующие средства, маски и чертежи с предлагаемыми схемами размещения посетителей.