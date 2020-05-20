https://news.day.az/world/1236974.html В США прорвало дамбу - ВИДЕО
В США прорвало дамбу - ВИДЕО
В американском штате Мичиган прорвало плотину и затопило населенный пункт.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео с места произошедшего опубликовал Breaking News.
На кадрах видно, как машины и постройки оказываются под водой.
Затопление произошло из-за наводнения и сильного ветра.
В зоне риска находятся 42 тысячи человек, их эвакуируют.
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