В США прорвало дамбу

В американском штате Мичиган прорвало плотину и затопило населенный пункт.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, видео с места произошедшего опубликовал Breaking News.

На кадрах видно, как машины и постройки оказываются под водой.

Затопление произошло из-за наводнения и сильного ветра.

В зоне риска находятся 42 тысячи человек, их эвакуируют.