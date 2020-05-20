Лавров и Чавушоглу обсудили туризм и борьбу с коронавирусом

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры, сообщил в среду ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве, передает Day.Az.

"Наш министр провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались региональные вопросы, тема туризма и борьба с коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли.