В США задержаны люди, помогавшие сбежать экс-главе Renault-Nissan-Mitsubishi

В США по запросу Японии задержаны двое пособников Карлоса Гону. Они помогли экс-главе автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi сбежать из-под домашнего ареста и покинуть японские острова. Задержанных зовут Питер и Майкл Тейлоры, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом Майкл Тейлор - бывший спецназовец, отмечает ТАСС. Концерн Nissan требует от Карлоса Гона компенсацию за его предполагаемые финансовые нарушения в 10 миллиардов иен - это более 91 миллиона долларов. Эти компенсации предполагают и те штрафы, которые японской компании придется выплатить за финансовые махинации руководства.

Карлос Гон был арестован в японской столице в ноябре 2018 года. Гона обвинили в занижении суммы своей годовой зарплаты и незаконном использовании средств компании.

Несколько месяцев автоменеджер провел в заключении, а потом был освобожден под залог. В декабре 2019 года Карлос Гон сбежал из Японии через Турцию в Ливан.

После этого японский концерн, сокращающий заводы, пытается поправить финансовое положение за счет Гона. Nissan уже подавал гражданский иск против Гона на Британских Виргинских островах в августе 2019 года. Японская компания рассчитывала арестовать принадлежащую экс-главе автоконцерна яхту. Кроме того, Nissan недоволен комментариями, которые Гон высказал в адрес компании. Он предрек скорое банкротство компании. Японский автопроизводитель не исключает, что подаст на Гона и за подрыв деловой репутации. Впрочем, для сокращения расходов Nissan не только избавился от завода в Индонезии, но и собирается закрыть бренд Datsun.