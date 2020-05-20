Турция не примет в июне туристов из стран с большим числом случаев коронавируса

Турция не будет принимать с июня туристов из стран с большим числом случаев коронавируса, в том числе и из России. С таким утверждением выступил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов. Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом", - заявил министр на пресс-конференции в Анкаре.