https://news.day.az/world/1237053.html Турция не примет в июне туристов из стран с большим числом случаев коронавируса
Турция не примет в июне туристов из стран с большим числом случаев коронавируса
Турция не будет принимать с июня туристов из стран с большим числом случаев коронавируса, в том числе и из России. С таким утверждением выступил в среду министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Туристический сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Будем смотреть, как обстоит ситуация в тех странах, откуда мы ждем туристов. Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом", - заявил министр на пресс-конференции в Анкаре.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре