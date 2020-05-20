Google разработает облачный сервис для Пентагона

Компания Google заключила контракт с Министерством обороны США на создание облачного сервиса для борьбы с киберугрозами. Об этом сообщил в среду новостной портал Axios со ссылкой на заявление представителя Google, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, сделка поможет Пентагону осуществить переход к системе множественных облачных сервисов от разных разработчиков.

"Мультиоблачность - это будущее", - заявил вице-президент Google Cloud Майкл Дэниелс. Он подчеркнул, что одновременное использование облачных сервисов от нескольких разработчиков уже широко распространено среди частных компаний. "Теперь это будет касаться и федерального правительства", - добавил Дэниелс.

В компании не уточнили, на какую сумму заключен контракт, но сказали, что речь идет "о семизначном числе". По данным портала, при помощи данной сделки Google рассчитывает в будущем расширить сотрудничество с Пентагоном.