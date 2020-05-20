ВОЗ: в мире выявлено рекордное число новых случаев COVID-19

Более 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 выявлено в мире за последние сутки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он назвал это самым большим числом выявленных больных за сутки с начала пандемии.

На данный момент в разных странах мира инфицированы 5,023,482 человекf, 1,981,736 выздоровели, 325,821 скончались.