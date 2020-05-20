Массовая драка и стрельба в Москве

Стрельбе на Южнопортовой улице в московском районе Печатники предшествовала массовая драка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео в среду, 20 мая, публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На записи видно, как двое мужчин вступают в рукопашную схватку, а затем драка начинается и среди тех, кто пытается их разнять. Когда кулаки уже не помогают, один из участников начинает стрелять из пистолета.

По информации издания, причиной конфликта стало то, что водители и продавцы не смогли договориться о скидке на шины.