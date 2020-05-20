В Египте вновь зарегистрирован рекорд по числу заражений коронавирусом
Власти Египта регистрируют максимальные показатели числа заразившихся коронавирусом уже третий раз за несколько последних дней.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, как сообщил в ежедневном отчете Минздрав республики, за сутки выявлено 745 новых инфицированных. Днем ранее абсолютный максимум составил 720 случаев, до этого он не превышал 550.
"Общее число заразившихся достигло 14 229, - указали в министерстве. - За минувшие сутки скончался 21 человек, а всего к настоящему моменту зафиксировано 680 летальных исходов, излечились 3 994 заболевших".
На время праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов) с 24 по 29 мая в Египте будут ужесточены карантинные меры. В частности, в целях предотвращения распространения вируса полностью прекращается движение общественного транспорта, будут закрыты торговые и развлекательные центры, набережные, пляжи, парки и рестораны. Комендантский час, который в настоящее время начинается в 21:00, будет действовать с 17:00 до 06:00. Кроме того, с 30 мая кабинет принял решение ввести в качестве обязательной для всех меры ношение в общественных местах медицинских масок. Послабления ограничительных мер стоит ожидать не ранее середины июня.
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