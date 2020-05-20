В штате Нью-Йорк от коронавируса за сутки умерли 112 человек

В штате Нью-Йорк от коронавируса за прошедшие сутки умерли 112 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter.

Уточняется, что 82 человека с коронавирусом скончались в госпиталях, 30 - в домах престарелых.

По словам Куомо, общее число госпитализированных в целом и за день снижается, также становится меньше пациентов, подключаемых к аппаратам искусственной вентиляции легких.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.