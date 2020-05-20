https://news.day.az/world/1237082.html Трамп намерен лично встретиться с лидерами «большой семерки»
Трамп намерен лично встретиться с лидерами «большой семерки»
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести личную встречу с лидерами G7.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.
По его словам, это будет "отличным знаком для всех", когда ситуация вернется в нормальное русло из-за коронавируса.
Изначально встреча на высшем уровне "большой семерки" была назначена на 10-12 июня в Мэриленде. Но в марте 2020 года было объявлено, что лидеры G7 проведут видеоконференцию вместо встречи.
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