Трамп намерен лично встретиться с лидерами «большой семерки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести личную встречу с лидерами G7.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.

По его словам, это будет "отличным знаком для всех", когда ситуация вернется в нормальное русло из-за коронавируса.

Изначально встреча на высшем уровне "большой семерки" была назначена на 10-12 июня в Мэриленде. Но в марте 2020 года было объявлено, что лидеры G7 проведут видеоконференцию вместо встречи.