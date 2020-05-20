https://news.day.az/world/1237083.html Солдаты Асада преградили путь армии США
Солдаты Асада преградили путь армии США
Солдаты сирийской армии, подконтрольной президенту страны Башару Асаду, преградили путь колоннам армии США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает SANA.
Известно, что инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте около города Тель-Тамр провинции Хасака. Американцы были вынуждены прервать свой маршрут, развернуться и поехать в обратном направлении.
14 мая сообщалось, что в провинции Хасака местные жители блокировали проезд американского военного конвоя. Сирийцы вышли на дорогу с лопатами, как только на ней появились машины армии США, потребовали, чтобы конвой развернулся, и забросали его камнями.
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