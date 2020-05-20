https://news.day.az/world/1237089.html Во Франции число жертв коронавируса за сутки возросло на 110
Во Франции число жертв коронавируса за сутки возросло на 110
Во Франции за сутки число жертв коронавируса выросло на 110, достигнув 28 132, пишет минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что 17 812 пациента умерли в клиниках, а 10 320 - в социальных и медико-социальных учреждениях.
Всего в стране коронавирусом заразились 143 427, выздоровели 63 354 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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