США потребовали от Китая оплатить ущерб от коронавируса всему миру
США призвали КНР выделить девять триллионов долларов на борьбу с распространением эпидемии коронавируса в мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает РБК со ссылкой на выступление госсекретаря США Майка Помпео.
Помпео заявил, что вклад Китая в борьбу с коронавирусом намного меньше той цены, "которую из-за него заплатил весь мир". По его словам, из-за пандемии жизни лишились более 90 тысяч американцев, еще 36 миллионов жителей страны стали безработными.
Глава Государственного департамента оценил общий ущерб, нанесенный всему миру, в девять триллионов долларов, и потребовал от Китая оплатить его.
Он также отметил, что на данный момент США выделили 10 миллиардов долларов на создание вакцины и оказание гуманитарной помощи, в то время как КНР направила всего два миллиарда.
18 мая глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выделит два миллиарда долларов в ближайшие два года на помощь государствам в борьбе с коронавирусом и социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся.
Ранее советник президента США по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по миру для распространения коронавирусной инфекции.
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