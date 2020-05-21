В Ираке пойман возможный преемник ликвидированного главаря "ИГ"

Спецслужбы Ирака объявили о поимке возможного преемника ликвидированного Соединенными Штатами главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

"Аарестован террорист Абдель Насер Кардаш, который являлся претендентом на смену преступнику аль-Багдади, - приводит заявление иракской разведки телеканал Alsumaria, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. - Арест был произведен на основании достоверной информации".

Настоящее имя Кардаша, известного также под именами Абдалла Кардаш и Абу Омар ат-Туркмани, - Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Он родился в 1976 году в иракском Талль-Афаре в семье туркоманов. Имеет степень бакалавра, учился шариату в Университете Мосула. Входил в ряды террористической сети "Аль-Каида" и считался одним из ее идеологов.

По некоторым данным, с аль-Багдади он познакомился в 2004 году в американской тюрьме Кэмп-Букка в Ираке, где оба были заключенными. Кардаш был одним из основателей группировки, участвовал в создании ее идеологии и планировании ряда операций. Как считает ряд экспертов, именно он подвел основания под уничтожение езидов на севере Ирака и христиан на территории Ниневийской равнины. Кардаш числился в американском списке террористов с 2015 года, США объявили за него вознаграждение в размере $5 млн.

27 октября прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади военнослужащими Соединенных Штатов. Как сообщил американский лидер, вместе с главарем ИГ в результате спецоперации сил США в сирийской провинции Идлиб было уничтожено множество боевиков группировки и сообщников аль-Багдади. Трамп тогда выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии. При этом в Минобороны РФ заявляли, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.