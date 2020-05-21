Франция и Германия начали работы над созданием нового совместного танка

Консорциум французских и немецких оборонных компаний приступил к работе над созданием совместного основного боевого танка (ОБТ) MGCS (Main Ground Combat System), предназначенного для вооружения армий двух стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила германская компания Rheinmetall, являющаяся участником данной рабочей группы.

"Компании Krauss-Maffei Wegmann (Германия), Nexter systems (Франция) и Rheinmetall сформировали рабочую группу [по созданию MGCS] в декабре 2019 года. Участники подписали с Федеральным управлением бундесвера по оборудованию, информационным технологиям и эксплуатационной поддержке (BAAINBw), выступавшим от имени Германии и Франции, контракт на первую часть работ по определению системной архитектуры нового образца", - проинформировали в Rheinmetall, не уточнив сумму сделки. Данный контракт является "выстрелом стартового пистолета для промышленности к началу выполнения этапа по созданию демонстратора MGCS", отметили в компании.

В рамках вышеупомянутого соглашения предполагается соотнести окончательную концепцию MGCS с ранее сделанными наработками, проанализировать различные детали программы и предложить общую кросс-платформенную архитектуру. Участники рабочей группы оценят аспекты различных концепций, в том числе техническую вероятность выполнения работ в установленный срок, возможность выполнения технических требований двух армий и совместимость нового образца с национальными системами вооружения (SCORPION у Франции и D-LBO у Германии, соответственно), отметили в Rheinmetall.

Стоимость работ в рамках вышеупомянутого контракта разделена поровну между Германией и Францией. Первая фаза работ по созданию архитектуры нового танка продлится 18 месяцев, подчеркнули в Rheinmetall.

Предполагается, что программа MGCS будет выполняться "под немецким политическим руководством", отметили в компании. Предполагается, что замена немецких танков Leopard 2 и французских Leclerc на новый единый образец начнется в 2035 году.

Первые итоги работ Франции и Германии по созданию единого ОБТ были показаны на международной выставке вооружений Eurosatory 2018 - тогда две страны опытный образец танка EMBT (Euro Main Battle Tank), комбинировавшего башню Leclerc и шасси Leopard 2