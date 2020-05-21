https://news.day.az/world/1237105.html 20 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Мали
20 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Мали
По меньшей мере 20 человек погибли, 11 пострадали при лобовом столкновении во вторник микроавтобуса и грузовика на юго-западе Мали.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил малийский новостной портал Malijet.
Авария произошла на участке дороги между городами Солабугуда и Нарена. Министр транспорта и городской мобильности Мали Ибрахима Абдул Ли выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он призвал водителей проявлять повышенную осторожность в период Рамадана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре