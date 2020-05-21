https://news.day.az/world/1237109.html США передадут более 15 тыс. аппаратов ИВЛ более чем 60 странам
США передадут более 15 тыс. аппаратов ИВЛ более чем 60 странам
Власти США готовы предоставить более 15 тыс. аппаратов ИВЛ более чем 60 странам для помощи в борьбе против коронавируса COVID-19, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Мы обещали передать более 15 тыс. аппаратов ИВЛ в более чем 60 стран. Мы остаемся лидерами в том, что касается вклада в борьбу против этой пандемии", - написал Помпео в своем твиттере.
Он также напомнил, что "США дарят 200 произведенных у нас аппаратов ИВЛ российскому народу, чтобы помочь в борьбе против COVID-19".
Как сообщалось, ожидается, что первый груз из США прибудет в РФ через несколько часов.
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