США передадут более 15 тыс. аппаратов ИВЛ более чем 60 странам

Власти США готовы предоставить более 15 тыс. аппаратов ИВЛ более чем 60 странам для помощи в борьбе против коронавируса COVID-19, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы обещали передать более 15 тыс. аппаратов ИВЛ в более чем 60 стран. Мы остаемся лидерами в том, что касается вклада в борьбу против этой пандемии", - написал Помпео в своем твиттере.

Он также напомнил, что "США дарят 200 произведенных у нас аппаратов ИВЛ российскому народу, чтобы помочь в борьбе против COVID-19".

Как сообщалось, ожидается, что первый груз из США прибудет в РФ через несколько часов.