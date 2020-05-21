Власти США могут ввести запрет на въезд из этих стран

Американские власти рассматривают возможность ввести ограничение на въезд в США из нескольких стран Южной Америки, включая Бразилию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступил в среду вице-президент США Майкл Пенс в ходе визита в штат Флорида. Его слова приводит пресс-служба Белого дома.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в Южной Америке, в том числе в Бразилии, - указал Пенс. - В последние дни мы наблюдали резкий рост числа случаев [заражения новым коронавирусом]". Он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа "рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на въезд не только из Бразилии, но и из других стран". При этом вице-президент США не уточнил, о каких именно государствах может идти речь.

Во вторник Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что власти США изучают возможность введения запрета на поездки из Бразилии, которая стала третьей страной в мире по числу заразившихся коронавирусом (после США и России). Как подчеркнул президент, он не хочет, чтобы из Бразилии в Соединенные Штаты "приезжали люди и заражали" американцев новым коронавирусом. При этом Трамп добавил, что США в качестве помощи отправляет в Бразилию аппараты искусственной вентиляции легких, в которых нуждается бразильская система здравоохранения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в Бразилии зафиксировано более 271 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 17,9 тыс. человек. При этом в США насчитывается свыше 1,53 млн случаев заражения, более 92,6 тыс. человек умерли.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.