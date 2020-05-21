Число заразившихся коронавирусом в мире превысило пять миллионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Согласно информации, на планете заражены 5 058 715 человек. Также сообщается о 328 186 умерших и о более чем двух миллионах излечившихся.

При этом активными остаются 2,7 миллиона случаев заражений. Из них 2,68 миллиона пациентов (98 процентов) находятся в состоянии средней тяжести, еще 45 769 пациентов - в критическом.

Однако, согласно данным проекта университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся пока только приближается к пяти миллионам и составляет на это же время 4 966 006. Самыми пострадавшими странами остаются США (1 547 353 зараженных), Россия (308 705) и Бразилия (271 628). Также в пятерку стран с наибольшим числом инфицированных входят Великобритания (249 616) и Испания (232 555).

Ранее в ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса.