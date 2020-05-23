Советник Бориса Джонсона проигнорировал коронавирус и проехал полстраны

Доминик Каммингс, советник премьера Великобритании Бориса Джонсона, после появления симптомов заражения коронавирусом отправился в гости к своим родителям, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Путь 48-летнего Каммингса составил более 400 километров. Издания выяснили, что 31 марта полиция в городе Дарем получила информацию о нахождении Каммингса по местному адресу. Симптомы заражения у советника премьера появились 28-29 марта, практически на следующий день после заболевания Джонсона.

Публикации могут поставить Каммингса в затруднительное положение. Пресс-служба Даунинг-стрит, как и полиция, не стали комментировать запросы журналистов.

Напомним, что ранее в Великобритании несколько высокопоставленных лиц были вынуждены уйти в отставку, когда выяснилось, что они нарушили правила самоизоляции.