https://news.day.az/world/1238178.html В Грузии выявлено два новых случая заболевания коронавирусом, 13 пациентов выздоровели

В Грузии выявлено два новых случая заболевания коронавирусом, 13 пациентов выздоровели

В мире, 24 мая 2020 13:20 97
В Грузии выявлено два новых случая заболевания коронавирусом, 13 пациентов выздоровели

По информации клинического директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, в Грузии выявлено два новых случая заболевания коронавирусом, 13 пациентов выздоровели, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.

"У нас два новых случая коронавируса, 13 пациентов выздоровели. В настоящее время в Covid-центрах страны проходят лечение 196 пациентов. Кластеры происхождения двух новых случаев установлены: один - это контакт с подтвержденным случаем, другой - из карантинного пространства", - сказала Эзугбая.

По ее словам, три пациента Тбилисской инфекционной больницы по-прежнему остаются в тяжелом состоянии.

В настоящее время в Грузии подтверждено 730 случаев коронавируса, в том числе 522 человека выздоровели, 12 инфицированных скончались.

В карантинном режиме находятся 3511 граждан, 243 человека проходят лечение в стационарах.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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