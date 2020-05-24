Как COVID-19 изменил пляжный отдых в Европе и Америке

Во многих странах мира начинается пляжный сезон, солнце припекает и люди выползают из своих домов поплавать и позагорать - к тому же, теперь пляжи принадлежат только местным, ведь нет назойливых туристов, которые еще не успели приехать после отмены карантина. Несмотря на то, что режим самоизоляции в этих странах смягчен или снят вовсе, еще действуют некоторые ограничения, которые продлятся на все лето. К примеру, из соображений эпидемиологической безопасности всем отдыхающим велено носить маски даже на пляже, соблюдать дистанцию в 2 метра как между лежаками, так и в море, а сотрудникам пляжных магазинов также необходимо надевать перчатки. Нарушителей штрафует полиция.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, на этих фотографиях из Французской Ривьеры, курортов Италии и Испании, где карантин еще не снят окончательно и продлен до середины июля, видно, как люди не выдержали самоизоляции и отправились гулять с собаками и кататься на велосипеде. В Греции, где количество случаев заражения коронавирусом было одним из самых низких в Европе, уже готовятся принимать первых туристов. В США и Бразилии ситуацию еще трудно назвать оптимистичной, однако и там на пляжах уже можно заметить местных, принимающих солнечные ванны.

Как пандемия COVID-19 изменила пляжный отдых в странах мира - в фоторепортаже.