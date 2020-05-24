https://news.day.az/world/1238274.html Улицу во Франции затопило тонной шоколада
Улицу во Франции затопило тонной шоколада
Тонна шоколада вытекла из грузовика во французской коммуне Лангоне на западе Франции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Telegramme.
Инцидент произошел 22 мая. Грузовик доставлял 24 тонны в блинную. Уже на подъезде к заведению из цистерны начал вытекать шоколад. Всего вытекло около тонны шоколада.
На место происшествия выехали пожарные, которые помогли собрать шоколад с земли ведрами.
Отмечается, что на работу блинной случившееся никак не повлияло.
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