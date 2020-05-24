Улицу во Франции затопило тонной шоколада

Тонна шоколада вытекла из грузовика во французской коммуне Лангоне на западе Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Telegramme.

Инцидент произошел 22 мая. Грузовик доставлял 24 тонны в блинную. Уже на подъезде к заведению из цистерны начал вытекать шоколад. Всего вытекло около тонны шоколада.

На место происшествия выехали пожарные, которые помогли собрать шоколад с земли ведрами.

Отмечается, что на работу блинной случившееся никак не повлияло.