Лукашенко призвал серьезно готовиться ко второй волне пандемии в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об улучшении ситуации с распространением коронавируса в республике, но призвал серьезно готовиться ко второй волне пандемии. Об этом он сказал в понедельник на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Тяжелых меньше стало, видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та, но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться, никто не знает, когда она придет". По его словам, если это произойдет осенью или зимой, то надо успеть к этому "серьезно подготовиться". "А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил стабилизацию заболеваемости в Минске и Витебске, а также некоторое снижение инфицированных в Минской области, неплохую обстановку в Могилевской области. "На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия", - сказал глава государства. По его словам, основываясь на развитии ситуации, уже в Минске планируют в ближайшее время возвращать к обычной работе ряд лечебных учреждений, в том числе онкологического и гинекологического профиля.

"Если так, то у нас останутся только две области - Брестская и Гомельская, - которые мы должны контролировать. Они позже всех вошли в этот процесс, и специалисты говорят о том, что они позже всех и выйдут, на неделю где-то", - сказал глава государства.

В Белоруссии зарегистрированы более 36 тыс. человек с положительным тестом на COVID-19. Последние недели в Белоруссии регистрируется ежедневный прирост подтвержденных случаев коронавируса по 900 и более человек. Карантин не введен. В Минздраве заявляют о том, что республика находится на плато, а вскоре заболеваемость должна пойти на спад.