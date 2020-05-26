У премьера Великобритании испортилось зрение после перенесенного COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после того, как он переболел COVID-19, у него резко ухудшилось зрение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.

По словам Джонсона, после заболевания ему "приходится носить очки впервые за много лет". Политик связал это с заражением коронавирусом.

Ранее политик, будучи на посту мэра Лондона, уже сообщал о своем плохом зрении. В 2014 году Джонсон заявил, что без очков он "слепой, как летучая мышь".

27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом нового типа. 6 апреля он был переведен в реанимацию, где провел три дня.