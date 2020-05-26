Обнародовано число зараженных коронавирусом в российской армии

Вооруженные силы России прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией во второй половине апреля. Об этом во вторник доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину по видеосвязи из Национального центра управления обороной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в вooруженных силах преодолен во второй половине апреля. К началу июня в вооруженных силах обстановка войдет в состояние плановой", - сказал министр.

Он уточнил, что всего с начала марта в армии были инфицированы 5,5 тыс. человек, на сегодняшний день вылечены и выписаны 3,5 тыс.