В Москве на карантин поместили кошку с COVID-19

Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом домашней кошки на территории России.

У пятилетней кошки в Москве взяли тест на COVID-19 и результат оказался положительным. Животное поместили на карантин дома у хозяина, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как уточнили в Россельхознадзоре, владелец кошки обратился с просьбой провести тестирование животного на коронавирусную инфекцию 18 мая. Предварительно кошку осмотрел ветеринар.



У нее взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости. Тест на основе метода ПЦР показал положительный результат, который позже был подтвержден в ходе дополнительного исследования.



При этом в ведомстве подчеркнули, что коронавирус не передается от домашних животных к человеку. Также нет полных научных данных о том, "может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих". Поэтому никаких мер в отношении животных принимать не нужно.