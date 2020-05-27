В Армении число инфицированных коронавирусом достигло 7774

В Армении за прошедшие сутки выявлено 372 случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 7774 человек.

От коронавируса умерли 98, вылечились 3255 человек.

В стране проведено в общей сложности 53 678 тестов.