https://news.day.az/world/1238806.html В Армении число инфицированных коронавирусом достигло 7774
В Армении число инфицированных коронавирусом достигло 7774
В Армении за прошедшие сутки выявлено 372 случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 7774 человек.
От коронавируса умерли 98, вылечились 3255 человек.
В стране проведено в общей сложности 53 678 тестов.
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