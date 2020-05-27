В Болгарии с 1 июня откроются рестораны, кафе и бары

Министерство здравоохранения Болгарии разрешило с 1 июня открыть рестораны, питейные заведения, кафе, детские и спортивные центры. Об этом в среду сообщила газета "Труд" со ссылкой на главу болгарского Минздрава Кирила Ананиева, издавшего распоряжение по смягчению ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Так, будет разрешена работа "в закрытых помещениях" ресторанов и других заведений общественного питания, а также "детских и спортивных центров, развлекательных комплексов, игровых залов, расположенных в том числе в торговых центрах, а также баров, за исключением дискотек и ночных клубов".

С 26 мая в стране было разрешено проведение культурно-развлекательных мероприятий в помещениях, однако при условии, что их заполняемость будет составлять 30% от общей вместимости. Для открытого пространства этот показатель должен составлять не более 50%.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовало чрезвычайное положение.

В настоящее время в Болгарии введен режим чрезвычайной эпидемической ситуации, а ограничения постепенно отменяются. Обязательным остается соблюдение социальной дистанции, защитные медицинские маски необходимо носить в закрытых общественных помещениях и в транспорте.

Число инфицированных новым коронавирусом в Болгарии увеличилось за последние сутки на 17 и достигло 2 460. В общей сложности умерли 133 человека.