ВОЗ предупредила о новом очаге эпидемии коронавируса

Латинская Америка стала новым мировым очагом всплеска эпидемии коронавируса. Об этом во вторник, 26 мая, заявила директор Всемирной организации здравоохранения по Северной и Южной Америке Карисса Этьен, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По ее словам, Латинская Америка уже обошла Европу и США по количеству ежедневно инфицированных. "Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19", - подчеркнула Этьен.



Впереди у региона очень тяжелые недели и Бразилии предстоит пройти долгий путь, прежде чем она увидит конец эпидемии, заявила представитель ВОЗ. Она напомнила, что ежедневный уровень смертности в Бразилии стал самым высоким в мире.



Согласно исследованию Института оценки здоровья университета университета Вашингтона (IHME), общее число умерших в стране может увеличиться в пять раз, до 125 000 к началу августа.



Этьен также выразила обеспокоенность ускорением роста заболеваемости в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.



По прогнозу IHME, к августу в Перу будет зарегистрировано около 20 000 случаев смерти от COVID-19 и количество больных превысит наличие коек в отделениях интенсивной терапии.



Кроме того, число смертей в Чили увеличится почти до 12 000, в Мексике - 7 000, в Эквадоре - 6 000, в Аргентине - 5 500, а в Колумбии - до 4500 в Колумбии.



Одной из самых благополучных стран в регионе является Куба, где неплохо справляются с COVID-19. Там IHME прогнозирует, что число погибших к августу составит всего 82 человека.