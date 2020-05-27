В России выявили 8338 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8338 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, всего в стране выявлено 370 680 случаев.

При этом отмечается, что число выздоровевших в третий раз превысило число заболевших за сутки. За сутки из больниц выписали 11 079 выздоровевших. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 142 208 человек.

Также за сутки зафиксирован 161 летальный случай. За весь период в России от коронавируса умерли 3 968 человек.