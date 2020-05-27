В Иране готовятся к новой волне COVID-19

Власти Ирана готовятся к новой волне коронавирусной инфекции в стране. Об этом заявил президент страны Хасана Роухани в ходе выступления на церемонии открытия парламента 11-го созыва, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В республике предполагают, что новая волна инфекции может начаться осенью.

"Мы задействовали все возможности по подготовке к возможной волне", - подчеркнул Роухани.

Он также отметил, что страна близка к локализации распространения коронавируса.

По словам президента, пик удалось пройти, но до завершения пандемии далеко, в связи с чем он призывал готовиться к тому, что распространение COVID-19 может не закончиться к концу этого года.

На данный момент в Иране выявлено 139,5 тысячи случаев заболевания, 7,5 тысячи человек скончались. При этом выздоровели 109,4 тысячи пациентов.