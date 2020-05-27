Мусульманка в хиджабе впервые стала судьей в Британии

Мусульманка Раффия Аршад стала первой женщиной в хиджабе на должности судьи в Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

40-летняя женщина уже более 17 лет ведет юридическую практику. Она считает, что ее пример очень важен для других мусульманок: по ее словам, с ранних лет ей говорили, что она не сможет добиться успеха в профессии из-за своего происхождения. Вопреки этому она не стала отказываться от хиджаба в течение всей карьеры.

Она рассказывает, что получила слова поддержки от множества людей в связи со своим назначением - однако периодически коллеги по цеху не сразу понимают, что она и есть судья, принимая ее за клиента или переводчика. "До сих пор есть предубеждение, что профессионалы высокого уровня не выглядят как я", - приводит издание ее слова.

В своей карьере Аршад занималась адвокатской практикой по ряду направлений, многие из которых относятся к жизни британских мусульман: семейным правом, насильственными браками, а также делами, относящимися к исламскому праву.