Гражданам Словакии разрешили краткие посещения восьми стран Шенгена

Жители Словакии со среды могут совершать поездки в Чехию, Венгрию, Польшу, Австрию, Германию, Швейцарию, Хорватию и Словению с пребыванием в этих странах до 48 часов без необходимости предоставления при возвращении справок о коронавирусе и последующего домашнего карантина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При въезде в Словакию жители республики, возвращающиеся из поездок в эти восемь стран Шенгенского соглашения, обязаны предоставить пограничной полиции документы, подтверждающие факт пребывания там в течение менее 48 часов.

На аналогичных условиях словаки и венгры смогут посещать Чехию. Ожидается, что вскоре жители Чехии смогут на таких же условиях совершать поездки в Австрию и Германию. Об этом информировало Чешское телевидение.

На наземных пограничных КПП при въезде на словацкую территорию круглосуточно дежурят полицейские патрули, они могут проставить в сопроводительных документах выезжающих из республики отметки о времени пересечения национальной границы. При этом въезд туристов в Словакию пока запрещен.

В Братиславе ожидают, что режим беспрепятственного передвижения между странами Шенгенской зоны может быть восстановлен в течение ближайших полутора месяцев, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в странах Евросоюза.

С 6 марта, когда словацкие власти информировали о появлении коронавируса на национальной территории, число заразившихся в республике достигло 1 513, выздоровели 1 322 человека, зафиксировано 28 летальных исходов от заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией. Анализы сдали 160 523 жителя Словакии, в которой проживают около 5,4 млн граждан.