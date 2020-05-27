Заразившийся коронавирусом мужчина не узнал себя в зеркале, выйдя из комы

Житель столицы Великобритании Ким Вай Ли заболел коронавирусной инфекцией. С болезнью он боролся шесть недель, из них две провел в искусственной коме. За это время лондонец преобразился до неузнаваемости, пишет New York Post.

43-летний мужчина, почувствовав себя лучше, попросил зеркало и, по его словам, не узнал сам себя, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Ким Вай Ли заболел 12 марта. В больницу он попал с весом 95 килограммов. За время болезни он потерял 31,5 килограмма. Британец признался, что ему велика вся его одежда, поскольку теперь он весит 63,5 килограмма.

"Я не узнал себя в зеркале, когда увидел, сколько веса я потерял", - рассказал мужчина, добавив, что его семья была очень сильно удивлена его изменившимся внешним видом.

Также Ли добавил, что до того, как он заболел COVID-19, он страдал из-за повышенного давления от ожирения. Теперь же такой проблемы у него нет и он намерен держать новый вес.