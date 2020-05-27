В США вспыхнули массовые волнения

В Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты и столкновения с полицией после гибели чернокожего мужчины, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Смерть мужчины наступила в результате жесткого задержания полицейскими. Один из них давил задержанному на горло коленом, в результате чего он задохнулся.

Полиция применяет слезоточивый газ. Протестующие громят участок №3, в котором служили уже отстраненные сотрудники полиции. К расследованию привлечено ФБР.