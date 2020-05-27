Во Франции запретили использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Правительство Франции отменило положение, которое разрешало использование противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения в больницах пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Положение 19 указа от 11 мая 2020 года отменено", - отмечается в документе. В частности, в этом положении говорилось, что "гидроксихлорохин <...> может назначаться в медицинских учреждениях под ответственность врача пациентам с COVID-19".

Во вторник Французское агентство лекарственных средств сообщило о намерении приостановить в целях предосторожности испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19. Однако в агентстве отметили, что "пациенты, проходящие лечение гидроксихлорохином в рамках этих испытаний, смогут продолжить курс до конца протокола". По информации властей, всего во Франции в настоящий момент проводятся 16 таких клинических испытаний.