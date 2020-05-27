Чили охватили протесты

Достучаться до властей в буквальном смысле слова пытаются жители Чили, выходя на демонстрации с подручными средствами - кастрюлями и ложками; кое-где возводятся баррикады. Протестующие требуют наладить распределение помощи (продуктов, предметов первой необходимости) в разгар санитарного кризиса в Латинской Америке, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Мы только так можем надеяться быть услышанными, мы вынуждены протестовать, выходить на улицы, строить баррикады, стучать в кастрюли", - рассказывает жительница Сантьяго Памела.

Волнения активизировались на фоне заявлений чилийских больниц о том, что их ресурсы практически исчерпаны из-за наплыва зараженных ковидом пациентов. В стране выявлено около 80 тысяч случаев, прирост в сутки составляет до 4 тысяч. 15 %процентов заболевших нуждаются в госпитализации. Специалисты призывают жителей страны и региона скрупулезно следовать санитарным рекомендациям, разработанным на время пандемии.

Карисса Этьенн, директор Панамериканской организации здравоохранения, убеждена: "Для большинства стран континента не пришло время ослаблять ограничения, отклоняться от превентивных мероприятий. Сейчас необходимо оставаться сильными, сохранять бдительность и скрупулезно выполнять доказанные меры защиты общественного здоровья".

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, центр пандемии нового коронавируса сегодня переместился на американский континент. Тяжелейшая ситуация сложилась в Бразилии, которая по количеству инфицированных вышла на второе место в мире. Там зафиксировано 400 тысяч заболевших, однако врачи считают, что реальное число зараженных может быть выше.