Каждый четвертый американец воспользовался пенсионными накоплениями в период пандемии

Коронавирус поразил не только здоровье американцев, но и их способность делать сбережения для выхода на пенсию, поскольку миллионы граждан США используют свои счета, чтобы компенсировать потерянные доходы и вкладывать в свои сбережения меньше средств, чем до пандемии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно новому исследованию Bankrate, более 27% работающих или недавно ставших безработными американцев уже сняли средства со своих пенсионных сберегательных счетов или планируют использовать их в качестве источника дохода.

Опрос также показывает, что почти каждый пятый американец вносит на свой пенсионный счет меньше, чем до кризиса.

"В дополнение к 1 из 4 работающих домохозяйств, которые не вносили вклад в пенсионные накопления до пандемии, еще 18% в настоящее время вносят меньший вклад в выход на пенсию", - говорит Грег МакБрайд, главный финансовый аналитик Bankrate.

"Банкрат" опросил 1326 работающих или недавно нанятых взрослых американцев о пенсионных накоплениях.

Результаты опроса показывают, что значительная часть американцев была вынуждена сократить пенсионные взносы во время пандемии коронавируса.

Тем не менее 8% вкладывают больше, в то время как около 49% продолжили вкладывать столько же. Четверть работающих или недавно ставших безработными взрослых не способствовали пенсионным накоплениям ни до пандемии, ни сейчас.

Число американцев, которые экономят меньше, согласуется с тем фактом, что примерно 1 из 5 рабочих подали заявки на пособие по безработице с 13 марта. В целом, согласно другому недавнему исследованию Bankrate, около 30% семей почувствовали снижение доходов.