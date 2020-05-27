https://news.day.az/world/1238910.html Дональд Трамп задумал закрыть соцсети
Дональд Трамп задумал закрыть соцсети
Президент США Дональд Трамп задумал закрыть социальные сети из-за манипуляций против сторонников консервативных взглядов. Соответствующий пост появился в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Трамп отметил, что члены Республиканской партии считают, что соцсети полностью заглушили голоса консерваторов. "Мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их, чтобы не допустить этого", - написал американский лидер.
Глава США добавил: после того что "они пытались сделать в 2016 году", нельзя допустить повторения. "Исправьтесь сейчас", - подытожил он, обращаясь к представителям соцсетей.
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