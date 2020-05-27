ОПЕК+ готовится к крайним мерам

Странам ОПЕК+ необходимо продлить сокращение добычи нефти в объеме квоты мая - июня 9,7 млн б/с до сентября и сосредоточиться на высоком уровне выполнения сделки всеми странами. Работа по восстановлению цен на нефть до приемлемых уровней не завершена, при этом сохраняются риски второй волны пандемии, считают эксперты, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно апрельским договоренностям, страны ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн б/с только в течение мая - июня, а с июля до конца декабря они планировали ослабить ограничения и сокращать уже на 7,7 млн б/с. Само соглашение действует до конца апреля 2022 года, объем сокращения в нем постепенно должен смягчаться.

Однако в преддверии июньской встречи страны ОПЕК+ начали обсуждать сохранение максимальной квоты и после июня, до конца 2020 года, сообщали источники ТАСС. Позиция России, крупнейшего производителя нефти в ОПЕК+, по этому вопросу пока неизвестна. Но во вторник министр энергетики РФ Александр Новак обсуждал этот вопрос на встрече с нефтяниками. Единой позиции среди российских производителей пока нет.