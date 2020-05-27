https://news.day.az/world/1238940.html Во Франции сохранится масочный режим в транспорте до изобретения вакцины

Во Франции сохранится масочный режим в транспорте до изобретения вакцины

В мире, 27 мая 2020 19:00 136
Во Франции сохранится масочный режим в транспорте до изобретения вакцины

Министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что жители страны будут носить маски в обязательном порядке в общественном транспорте до появления вакцины от коронавируса. Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, в общественном транспорте действуют строгие правила, пассажиры пользуются дезинфекторами, на землю нанесены отметки, чтобы люди соблюдали дистанцию.

"Я думаю, что пока у нас не будет метода лечения или вакцины, безусловно, необходимо будет сохранить ношение масок в общественном транспорте", - сказала Брон.

Ранее сообщалось, что ношение маски в общественном транспорте Франции стало обязательным с 11 мая. За нарушение предписания предусмотрен штраф в размере €135.

Yeni dəyərlər yaratmaq üçün #dəyişirik Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Во Франции сохранится масочный режим в транспорте до изобретения вакцины 19:00, В мире 135
Prezident İlham Əliyev: Əminəm ki, bizim müstəqillik inkişafımız davamlı olacaq və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi yaşayacaq - FOTO 18:52, Azərbaycanca 183
В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID-19 18:49, В мире 204
США временно отменили пошлины на 78 товаров из Китая 18:40, В мире 279
Президент Латвии поздравил Президента Ильхама Алиева 18:33, Политика 273
Владимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 18:29, Политика 331
Azay Quliyev: AİHM-in qərarı erməni “təbliğat maşını”nın növbəti fiaskosudur 18:25, Azərbaycanca 332
Google в Индии грозит новое антимонопольное разбирательство 18:22, Технологии 349
ОПЕК+ готовится к крайним мерам 18:10, В мире 462
В Греции с 1 июня начинают прививать от коронавируса вакциной против туберкулеза 18:02, В мире 503
Дональд Трамп задумал закрыть соцсети 17:50, В мире 558
Король Бельгии поздравил Президента Ильхама Алиева 17:41, Политика 525
Культурный центр СГБ Азербайджана подготовил видеокомпозицию ко Дню Республики - ВИДЕО 17:34, Политика 599
Президент Албании поздравил Президента Ильхама Алиева 17:24, Политика 600
Король Камбоджи поздравил Президента Ильхама Алиева 17:22, Политика 630
В Азербайджане обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков 17:20, Общество 823
Народный артист Тейюб Асланов: Сейчас мы должны быть еще более внимательными и ответственными 17:12, Политика 666
Назван самый популярный смартфон в мире 17:01, Технологии 933
Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева 16:52, Политика 756
Альянс Renault, Nissan и Mitsubishi радикально изменил бизнес-модель 16:40, Технологии 841
Президент Узбекистана поздравил Президента Ильхама Алиева 16:26, Политика 852
В Азербайджане выявлено 165 случев инфицирования коронавирусом, 78 вылечившихся, двое скончались 16:24, Общество 1 963
Каждый четвертый американец воспользовался пенсионными накоплениями в период пандемии 16:21, В мире 943
Полиция в Гонконге задержала свыше 300 участников беспорядков 16:05, В мире 972
Сеть Walmart начинает онлайн-продажу бывших в употреблении товаров известных брендов 15:52, В мире 1 131
Уволившие сотрудников будут наказаны - Предупреждение для работодателей - ВИДЕО 15:40, Экономика 1 693
Чили охватили протесты - ВИДЕО 15:31, В мире 1 138
В Польше с 30 мая разрешили не носить маски там, где можно сохранять дистанцию в два метра 15:22, В мире 1 111
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева 15:10, Политика 1 122
Михаил Ширвиндт представил очередной выпуск, посвященный Азербайджану - ВИДЕО 15:03, Культура 1 681
Во Франции запретили использование гидроксихлорохина для лечения COVID-19 14:54, В мире 1 254
Решение проблемы Нагорного Карабаха очень важно для Москвы - российский эксперт 14:42, Политика 1 428
США ускорили вывод войск из Афганистана в связи с коронавирусом 14:33, В мире 1 314
Британская галерея Тейт впервые за 30 лет отменила присуждение премии Тернера 14:23, В мире 1 341
В Азербайджане назвали условие, при котором таксисты могут заниматься междугородними пассажироперевозками - ФОТО 14:11, Общество 1 914
Президент Молдовы поздравил Президента Ильхама Алиева 14:04, Политика 1 379
Yalnız PAŞA Private Banking müştəriləri üçün yenilik (R) 14:00, Azərbaycanca 1 456
Стало известно время наступления месяца Мухаррам 13:52, Общество 2 450
В США вспыхнули массовые волнения - ВИДЕО 13:49, В мире 1 739
МИД Азербайджана об эвакуации соотечественников из Индии 13:39, Общество 1 861
Азербайджан всегда играл важную роль на мировой арене - казахстанский политик 13:35, Политика 1 564
Президент Эстонии поздравила Президента Ильхама Алиева 13:32, Политика 1 525
Синоптики сказали, какой будет погода в Баку завтра 13:30, Общество 10
Самой первой в Азербайджане аптеке 170 лет - ФОТО - ВИДЕО 13:22, Общество 2 266
Гражданам Словакии разрешили краткие посещения восьми стран Шенгена 13:10, В мире 1 749
Китайцы начали скупать дорогое жилье по всему миру 13:02, В мире 1 882
Boeing отправит около 2,5 тыс. сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за пандемии 12:50, В мире 1 717
Мусульманка в хиджабе впервые стала судьей в Британии 12:41, В мире 1 906
В Азербайджане произошло землетрясение 12:34, Общество 2 113
В Иране готовятся к новой волне COVID-19 12:31, В мире 1 911
В Баку автомобиль врезался в ограждение - ФОТО - ВИДЕО 12:24, Общество 2 373
В Грузии с 1 июня заработают крупные торговые центры и рестораны 12:20, В мире 1 929
Адиль Алиев: Скандальное решение ЕСПЧ не накладывает на Азербайджан никаких обязательств 12:14, Политика 1 978
В Болгарии с 1 июня откроются рестораны, кафе и бары 12:06, В мире 1 938
ВОЗ предупредила о новом очаге эпидемии коронавируса 11:59, В мире 2 190
Азербайджан четко проводит свою независимую линию, уважая при этом интересы стран, с которыми сотрудничает - депутат Госдумы РФ 11:55, Политика 2 088
В Азербайджане начали взимать штрафы за нарушение карантина 11:51, Общество 4 198
В России выявили 8338 случаев коронавируса 11:46, В мире 2 033
Ermənilərin böyük yalanları - VİDEO 11:40, Azərbaycanca 2 057
Xiaomi захотела подключить мозг к компьютеру 11:31, Технологии 2 109
Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и рациональный партнер, не поддающийся давлению извне - российский эксперт 11:24, Политика 2 178
В Китае фармацевтическая компания оштрафована на $3,8 млн 11:20, В мире 2 199
В Армении число инфицированных коронавирусом достигло 7774 11:16, В мире 2 178
Задержан подозреваемый в нападении на сотрудников «Азеришыг» в Масаллы - Заявление Генпрокуратуры 11:10, Общество 2 320
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 735 11:05, В мире 2 168
Азербайджанская нефть подорожала 11:02, Экономика 2 373
Азербайджанка заняла первое место на международном виртуальном конкурсе танца - ФОТО 10:59, Культура 2 275
В этом районе Баку не будет воды 10:55, Общество 4 610
Айфоны могут стать полностью беспроводными 10:52, Технологии 2 270
На Кубу обрушились штормы, ливни и торнадо - ВИДЕО 10:46, В мире 2 332
Ramil Səfərov kimdir - qurban, qatil, yoxsa qəhrəman? - Elçin Alıoğlu yazır 10:41, Azərbaycanca 2 431
Полиция Гонконга применила перцовый газ для разгона протестующих 10:38, В мире 2 278
Япония запретит китайские устройства в связанных с правительством структурах 10:30, В мире 2 349
Турция открывает авиасообщение с 70 странами 10:22, В мире 3 781
В ЕС тестируют платформу помощи на дому - ВИДЕО 10:16, В мире 2 384
Google намерен вернуть своих сотрудников в офисы 10:11, Технологии 2 355
Kapital Bank снизил комиссию за POS-терминалы (R) 10:05, Экономика 2 526
Власти Германии разрешили собираться группами 10:02, В мире 2 461
Twitter указал на фейки в сообщениях Трампа 09:57, В мире 2 399
В Венесуэлу прибыл третий танкер с топливом из Ирана 09:53, В мире 2 436
В МЭА прогнозируют сокращение глобального потребления нефти на $1 трлн в 2020 году 09:49, Экономика 2 402
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня 09:45, Политика 2 475
Кризис рискует затянуться - Европейский центробанк - ВИДЕО 09:42, В мире 2 463
В Торонто произошла стрельба, есть раненые 09:37, В мире 2 568
В Москве на карантин поместили кошку с COVID-19 09:32, В мире 2 688
Римский Колизей откроется для туристов с 1 июня 09:27, Туризм 2 589
Глава Twitter пожертвовал $10 млн пострадавшим при пандемии американским семьям 09:21, В мире 2 513
Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд 09:16, Спорт 2 525
Скандальное решение ЕСПЧ не налагает на Азербайджан никаких обязательств - Чингиз Аскеров 09:12, Политика 3 476
Китайские ученые нашли нейтрализующие антитела к коронавирусу 09:09, Медицина 2 721
Французские власти спасут национальный автопром - ВИДЕО 09:04, В мире 2 685
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 5,5 млн человек 09:00, В мире 2 608
Twitter отметил знаком недостоверности твиты Трампа - впервые 08:46, Технологии 2 717
В США рассказали о «большой ошибке» Китая 08:38, В мире 2 908
Аналитики назвали сферы, где проще всего стать миллиардерами 08:26, В мире 2 924
Альтернативная энергетика откроет большие возможности перед фермерами и малым бизнесом в Азербайджане - Станислав Ткаченко специально для Day.Az 08:15, Экономика 2 850
В Вашингтоне впервые за почти два месяца не зафиксировано смертей из-за COVID-19 08:09, В мире 2 884
Хыналыг: достать рукой до неба - ФОТО 08:00, Туризм 3 159
Трамп сделает заявление о возможных санкциях против Китая 07:46, В мире 3 031
Число инфицированных коронавирусом в мире возросло менее чем на 100 тыс. 07:33, В мире 2 973
Афганистан захотел продлить перемирие с талибами 07:07, В мире 3 044
Ученые разработали новый метод обнаружения коронавируса 06:27, Медицина 3 365
В России впервые выявили коронавирус у кошки 05:01, В мире 3 692
Календарь сломал смартфоны Samsung 03:32, Технологии 4 128
Врач назвал способ выявить бессимптомных носителей COVID-19 02:01, Медицина 5 192
В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом 00:46, В мире 4 595
Власти Германии решили ослабить некоторые ограничения 00:26, В мире 4 874
Дед Никола Пашиняна вступил в вермахт не позднее мая 1943 года - расследование российского историка специально для Day.Az 00:15, Политика 5 509
Отсюда Баку, как на ладони: великолепные виды Нагорного парка - ФОТО 00:10, Туризм 5 352
Оператор "Северного потока - 2" ответил на угрозы санкциями 00:02, В мире 4 999
Еще 24 человека отправлены на пароме из Баку в Казахстан 26 мая 23:45, Общество 5 142
Cаммит G7 удастся провести в очном формате - пресс-секретарь Трампа 26 мая 23:31, В мире 4 951
Президент Джибути поздравил Президента Ильхама Алиева 26 мая 23:27, Политика 4 866
Ученые заметили ускорение наступления климатической катастрофы 26 мая 23:18, В мире 5 389
Раскрыт главный страх противников Трампа перед выборами 26 мая 23:02, В мире 5 115
Ученые обнаружили новый способ передачи коронавируса 26 мая 22:50, Медицина 5 606
ЕС повысит готовность на случай второй волны коронавируса 26 мая 22:37, В мире 5 088
YouTube уличили в цензуре в пользу Китая, где сервис заблокирован уже 10 лет 26 мая 22:25, Технологии 5 068
Президент Эфиопии поздравила Президента Ильхама Алиева 26 мая 22:14, Политика 5 127
Добыча нефти США может резко упасть - из-за коронавируса 26 мая 22:10, В мире 5 245
Эмманюэль Макрон: Франция будет решительно и беспристрастно работать для справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта 26 мая 22:02, Политика 5 533
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 120 тысяч 26 мая 21:57, В мире 5 274
Трамп прокомментировал отметку в 100 тысяч смертей в штатах 26 мая 21:48, В мире 5 373
Турция открывает авиасообщение с 70 странами 26 мая 21:44, В мире 5 900
Число погибших от коронавируса в США превысило 100 тысяч 26 мая 21:42, В мире 5 163
Умер участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" 26 мая 21:38, Культура 8 648
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2» 26 мая 21:34, В мире 5 209
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус 26 мая 21:23, Общество 5 582
США финансово помогут американским компаниям выйти из Китая 26 мая 21:16, В мире 5 306
В Нью-Йорке намерены довести число тестов на коронавирус до 50 тыс. в сутки 26 мая 20:56, В мире 5 242
Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 26 мая 20:42, Политика 5 418
Вагит Алекперов: "Лукойл" успешно преодолеет цикл низких цен на нефть 26 мая 20:35, Экономика 5 487
Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева 26 мая 20:32, Политика 5 454
Пашинян попытался оправдаться за деда-фашиста. Но вышло только хуже - СМИ России 26 мая 20:21, Политика 5 983
Создана система, прогнозирующая распространение коронавируса в мире 26 мая 20:07, Технологии 5 830
По Армении ударила вторая волна пандемии, ситуация остается тяжелой 26 мая 19:53, В мире 5 854
60% граждан ЕС испытывают финансовые проблемы - из-за пандемии 26 мая 19:47, В мире 5 597
Хасан Роухани поздравил Президента Ильхама Алиева 26 мая 19:35, Политика 5 645
Премьер-министры стран СНГ обсудят меры по борьбе с коронавирусом 26 мая 19:25, В мире 5 629
Армения не имеет морального права что-то требовать от Азербайджана в ЕСПЧ - ЖЕСТКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ МИД 26 мая 19:15, Политика 6 561
Число умерших от коронавируса в США близится к 100 тысячам 26 мая 18:53, В мире 5 810
Премьеры стран СНГ обсудят 29 мая меры по борьбе с коронавирусом 26 мая 18:46, Политика 5 772
В мире задумались о «туристических пузырях» после пандемии коронавируса 26 мая 18:41, Туризм 6 205
McLaren сократит штат на четверть из-за пандемии 26 мая 18:30, Технологии 5 934
В Азербайджане выявлено 132 случая инфицирования коронавирусом, 78 вылечившихся, один скончался 26 мая 18:19, Общество 7 481
В ЕС пока нет согласия по датам открытия границ внутри Шенгенской зоны 26 мая 18:12, В мире 5 950
Билл Гейтс проспонсировал испытание вакцины от коронавируса на людях 26 мая 18:00, В мире 6 681
Убит иракский лидер "ИГ" 26 мая 17:51, В мире 6 338
Обнародовано число зараженных коронавирусом в российской армии 26 мая 17:40, В мире 6 317
В Испании объявили десятидневный траур по жертвам коронавируса 26 мая 17:31, В мире 6 165
Еще новости