Во Франции сохранится масочный режим в транспорте до изобретения вакцины

Министр экологии Франции Элизабет Борн заявила, что жители страны будут носить маски в обязательном порядке в общественном транспорте до появления вакцины от коронавируса. Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, в общественном транспорте действуют строгие правила, пассажиры пользуются дезинфекторами, на землю нанесены отметки, чтобы люди соблюдали дистанцию.

"Я думаю, что пока у нас не будет метода лечения или вакцины, безусловно, необходимо будет сохранить ношение масок в общественном транспорте", - сказала Брон.

Ранее сообщалось, что ношение маски в общественном транспорте Франции стало обязательным с 11 мая. За нарушение предписания предусмотрен штраф в размере €135.