Меркель сделала заявление о ситуации с пандемией COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель описала ситуацию с пандемией коронавируса в стране, указав на ее начальный этап.

Ее слова приводит агентство ТАСС, передает Day.Az.

"Мы все еще живем в начале пандемии. У нас нет вакцины, нет лекарства", - сказала немецкий лидер. При этом она отметила, что успешная борьба с коронавирусом связана с совместной работой федеральных властей и земель.

Ранее глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун предрек продолжение пандемии коронавируса до конца 2020 года. Браун похвалил граждан Германии за соблюдение ограничительных мер. Он также подчеркнул, что благодаря их дисциплинированности снизилась скорость распространения инфекции и более жесткие ограничения не понадобились.

До этого Меркель говорила, что эпидемия коронавируса SARS-СoV-2 - самое серьезное испытание за всю историю Германии со времени основания Федеративной Республики.

По последним данным, в Германии заразились 182 тысячи человек, умерли 8,4 тысячи. Выздоровели 162 тысячи пациентов.