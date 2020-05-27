Boeing объявила об увольнении около 7 тыс. сотрудников

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing приняла решение уволить более 6,7 тыс. своих сотрудников.

Об этом говорится в заявлении президента и генерального директора Boeing Дэвида Кэлхуна, опубликованном в среду на сайте корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы завершили программу добровольных увольнений, о которой объявили в прошлом месяце. Теперь мы подошли к печальному моменту, когда вынуждены начать программу принудительных увольнений. Мы на этой неделе уведомим первую группу в составе 6 770 наших сотрудников в США, что эта программа их затронет", - сообщил Кэлхун. Он заверил, что уволенные работники получат все причитающиеся им выплаты и страховые льготы в полном объеме.

Глава Boeing констатировал, что последствия пандемии оказали "катастрофический эффект на состояние авиакомпаний" в США и во всем мире. Спрос на продукцию и услуги корпорации "существенно снизился", добавил Кэлхун, не приведя конкретных цифр.

Газета The Wall Street Journal сообщила в среду, что Boeing на этой неделе объявит об отправке примерно 2,5 тыс. сотрудников в добровольный неоплачиваемый отпуск. 29 апреля Кэлхун заявил, что пандемия оказала сильное негативное влияние на отрасль авиаперевозок, в связи с чем Boeing вынуждена сократить производство некоторых моделей самолетов. Это побудило руководство компании сократить 10% сотрудников по всему миру.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.