Глава одного из российских регионов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в среду в Telegram-канале оперштаба региона.

"У главы Удмуртии Александра Бречалова положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию", - сказано в сообщении.

Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Бречалов, повода для госпитализации у него нет.

"Я продолжаю работать в режиме самоизоляции, нахожусь под наблюдением врачей, выполняю все рекомендации, поводов чтобы взять больничный у меня нет. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая", - сказал он.