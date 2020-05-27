Путин обсудил с президентом Финляндии сотрудничество в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, в ходе которых обсудил сотрудничество двух стран в борьбе с COVID-19, передает пресс-служба Кремля,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как сообщается, в ходе телефонной беседы между ними было отмечено "налаженное полезное сотрудничество между профильными ведомствами" двух стран "по вопросам противодействия коронавирусной инфекции" нового типа.
Отмечается, что Путин и Ниинистё также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня, в том числе арктической тематике.
По последним данным, в России выявлено 370,6 тыс. случаев коронавируса нового типа, выздоровели 142,2 тыс. человек, умерли 3968 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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