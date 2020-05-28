https://news.day.az/world/1238979.html В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
За прошлые сутки в столице зарегистрировали 74 умерших. Среди других регионов по количеству жертв Москва остается на первом месте. Всего в России, по данным на 16 мая, заразились 272 тыс. человек. Более 63 тыс. выздоровели.
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом, общее число умерших составило 2 254, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
За прошлые сутки в столице зарегистрировали 74 умерших. Среди других регионов по количеству жертв Москва остается на первом месте. Всего в России, по данным на 16 мая, заразились 272 тыс. человек. Более 63 тыс. выздоровели.
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