https://news.day.az/world/1238984.html Британские власти начнут отслеживать контакты заразившихся коронавирусом

Британские власти начнут отслеживать контакты заразившихся коронавирусом

В мире, 28 мая 2020 08:50 70
Британские власти начнут отслеживать контакты заразившихся коронавирусом

Новая государственная программа по борьбе с распространением коронавируса начнет осуществляться на территории Великобритании уже в этот четверг. Как объявил в среду глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, власти Англии первыми в королевстве начнут выявлять людей, которые могут быть заражены, отслеживая, с кем контактировали те, у кого уже диагностирована коронавирусная инфекция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Одним из ключевых элементов программы Test and trace ("Тестировать и отслеживать") должно было стать специальное приложение для мобильных телефонов, однако пока оно не готово для массового внедрения и лишь испытывается на острове Уайт в Ла-Манше. Отслеживать возможные цепочки заражения пока будут в ручном режиме, к этой работе готовы приступить 25 тыс. человек, набранных за последний месяц. Число проводимых в сутки тестов на коронавирус в ближайшие дни будет доведено до 200 тыс.

Согласно новым правилам, любой человек в Великобритании, у которого анализы подтвердят заражение новым коронавирусом, будет обязан предоставить властям подробный отчет о том, с кем он находился в тесном контакте за последнюю неделю. Этим людям по телефону или СМС сообщат, что они должны самоизолироваться на 14 дней и заказать проведение анализа на коронавирус при появлении симптомов.

"Таким образом мы сможем заменить общий для всех карантин изоляцией лиц, контактировавших с носителями вируса, и принимать необходимые меры на местном уровне, реагируя на отдельные вспышки", - сказал Хэнкок на брифинге. Министр подчеркнул, что в настоящий момент правительство рассчитывает на честность жителей королевства, которые должны выполнять свой "гражданский долг", подчиняясь требованиям властей. Штрафные санкции для нарушителей могут быть введены в будущем, если станет ясно, что многие из получивших предписание самоизолироваться его не выполняют.

Как подчеркнул в среду премьер-министр страны Борис Джонсон, благодаря жертвам, на которые придется пойти относительно небольшому числу британцев, остальные смогут начать возвращение к нормальной жизни.

Снятие карантина

Очередной этап снятия ограничительных мер, введенных в стране 23 марта, должен начаться с 1 июня. К учебе вернутся дети из подготовительных, первых и последних (шестых) классов начальной школы, возобновят работу уличные рынки и автосалоны. С 15 марта будет разрешено открыться большинству непродовольственных магазинов. Возможность общаться с учителями получат ученики десятых и двенадцатых классов, которым вскоре предстоит сдавать экзамены.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина - людям было разрешено заниматься спортом на улице неограниченное число раз, загорать, совершать поездки на автомобиле к удаленным местам проведения досуга. На работу вышли сотрудники строительных фирм и различных секторов промышленности, которые не могут работать из дома. Третий этап послаблений должен вступить в силу с июля, когда смогут открыться рестораны, пабы, отели, парикмахерские и салоны красоты.

По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 267 тыс., а число летальных исходов приблизилось к 37,5 тыс.

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